İmamoğlu'nu hedef almaştı: Bahçeli'ye istirahat çağrısı
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almasının ardından açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bahçeli'ye "Bohçanı toplayıp yanına da saraydaki tek adamı alıp istirahate çekilsen nasıl olur!" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye terör iddiasıyla başlattığı özel teftişe ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Bahçeli, "Teftiş sürecinin İBB Başkanı ile ilgili mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Belediye başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormayacak mıdır? Bunları sorduysa biliyorsa suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur" dedi.
"İSTİRAHATE ÇEKİLSEN NASIL OLUR!"
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bahçeli'nin açıklamaların sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Bahçeli'nin 16 milyonun iradesini yok saydığını söyleyen Kaya, "Bohçanı toplayıp yanına da saraydaki tek adamı alıp istirahate çekilsen nasıl olur!" dedi.
Kaya'nın açıklaması şu şekilde:
Devlet Bahçeli @istanbulbld Başkanımız @ekrem_imamoglu için 16 milyonun iradesini yok sayarak kayyum çağrısı yapıyor.— Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) January 4, 2022
Sn. @dbdevletbahceli, bohçanı toplayıp yanına da saraydaki tek adamı alıp istirahate çekilsen nasıl olur!
Bu teklifime ne dersin!
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- Sigaraya büyük zam!
- Belediyeden 21/b yöntemiyle ihale