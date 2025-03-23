İmamoğlu’nun tutuklanması dış basında nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:35

Güncelleme: 23.03.2025 - 14:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandı, “kent uzlaşısı” soruşturmasında ise serbest bırakıldı.

Reuters, haberi, "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı" başlığıyla duyurdu.

Reuters, "Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi olan İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmesi kararı, ana muhalefet partisi, Avrupalı liderler ve on binlerce protestocunun İmamoğlu'na yönelik eylemleri siyasi ve antidemokratik olarak eleştirmesinin ardından geldi" diye yazdı.

Associated Press (AP) ise, "Türk mahkemesi Erdoğan'ın en önemli rakibinin yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere hapse atılmasına karar verdi" başlığıyla öne çıktı.

AP, haberde, "İmamoğlu'nun hapsedilmesi, 2028'de yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı yarışında önemli bir rakibi saf dışı bırakmaya yönelik siyasi bir hamle olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Önde gelen diğer dış basın kuruluşları ise, haberi şu başlıklarla okuyucularına aktardı:

New York Times: "Türkiye, cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Belediye Başkanını tutukladı."

Washington Post: "Türk mahkemesi Erdoğan'ın kilit rakibinin yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere hapse atılmasına karar verdi."

France 24: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi."

Politico: "Türk mahkemesi Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi olan İstanbul belediye başkanını hapse attı."

BBC: "İstanbul belediye başkanı Erdoğan'a karşı yarışacağı seçim öncesinde tutuklandı."

CNN: "Türkiye'nin dört bir yanındaki protestocular toplanma yasağına meydan okurken İstanbul belediye başkanı hapse atıldı."

SKAI: "Mahkeme, İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan yargılanıncaya kadar tutuklu kalmasına karar verdi."

Press TV: "Protestolar yoğunlaşırken İstanbul mahkemesi belediye başkanını resmen tutukladı."

CNBC: "Türk mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı."

Japan Times: "Türk mahkemesi İstanbul belediye başkanını tutukladı"

Nikkei Asia: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmen tutuklandı."

Al Arabiya: "Türk mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutukladı."

Ukrinform: "Türkiye'de mahkeme İstanbul belediye başkanının tutuklanmasına karar verdi"

Asharq Al-Avsat: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanını yargılanmak üzere tutukladı"

New York Post: "Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmak üzere tutukladı."

DW: "Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu hapse atıldı."

Russia Today (RT): "Türk mahkemesi İstanbul belediye başkanının şiddetli protestoların ortasında hapse atılmasına karar verdi."

Der Spiegel: "Mahkeme Erdoğan muhalifi İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasına karar verdi."

Kathimerini: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Pazar günü bir mahkeme tarafından resmen tutuklandı ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucunu beklemek üzere hapsine karar verildi."

IRNA: "Türk mahkemesi İstanbul belediye başkanını yargılanmak üzere tutukladı."