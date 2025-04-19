İmamoğlu’nun Kanal İstanbul açıklaması, akıllara bakanlık raporlarını getirdi: İktidarın kanal ısrarı

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” dedi. İmamoğlu’nun bu açıklaması akıllara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın stratejik planını getirdi. Bakanlığın 2025’te güncelleyerek paylaştığı Stratejik Planı’nda yargı kararıyla iptal edilen Yenişehir Kanal İstanbul Projesi’nin birinci, ikinci ve üçüncü etabı için bu yıl üç imar planının onaylanacağı belirtildi. Stratejik planda aynı projenin dördüncü ve beşinci etaplarının imar planlarının 2026 yılında, altıncı ve yedinci etaplarının imar planlarının da 2027’de onaylanmasının hedeflendiği kaydedildi. Stratejik Plan’ın güncellenmeden önce paylaşıldığı halinde; Yenişehir Kanal İstanbul Projesi’nin dördüncü etabının 2025’te, beşinci etabının 2026’da, altıncı etabının 2027’de ve yedinci etabının 2028’de imar planı onayı alması hedefleniyordu.

‘PLANLAMA YARGI SÜRECİNE GÖRE’

Bunun yanında; kanal Çevre Bakanlığı’na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet raporunda da yer aldı. Yenişehir Kanal İstanbul Projesi kapsamında ilk 3 etaba ilişkin imar planlarının yargı kararlarıyla iptal edildiği anımsatılan raporda “Söz konusu iptal kararlarına karşı bakanlığımızca itiraz edilerek istinafa gidilmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir. Tüm yargı kararları çerçevesinde

planlama süreci değerlendirilmektedir. Yenişehir Kanal İstanbul Projesi alanında hazırlanacak/onaylanacak imar planı sayısının performans göstergesi Stratejik Plan’da güncellenmiş olup, başlangıç yılı 2025 olarak belirlenmiştir” denildi.