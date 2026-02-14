İMO İstanbul Şubesi seçimlerinde aday olan Keleş: 'Haklı olmak yetmez, mühendis kazanmalıdır'

Belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mühendis ve mimarlar ile çok sayıda gencin katıldığı toplantıda Mustafa Keleş, inşaat mühendislerinin yıllardır karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlara dikkat çekti.

“İnşaat mühendisleri bugün mesleğini güvenle, umutla ve onurla yapabiliyor mu? Asıl yanıtlamamız gereken soru budur” diyen Keleş; itibar kaybı, düşen ücretler ve artan işsizliğin özellikle gençler ve kadın mühendisler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

“Uygarlık Mühendisleri” vurgusuyla konuşmasını sürdüren Keleş, haklı olmanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, “Haklı olmak yetmez; mühendis kazanmalıdır” dedi.

YEREL YÖNETİMLERLE DİYALOG VURGUSU

Toplantıya belediye başkanının katılımını “son derece kıymetli” olarak nitelendiren Keleş, inşaat mühendisliğinin yerel yönetimlerle güçlü ve sürdürülebilir bir iletişim kurması gerektiğini ifade etti.

“Projede, denetimde ve kentin geleceğinde söz sahibi olmayan bir mühendislik anlayışı eksiktir” diyen Keleş, çatışan değil, diyalog kuran ve iletişimi önceleyen bir oda hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasının önemli bir bölümünü kadın ve genç mühendislere ayıran Mustafa Keleş, kadın mühendislerin mesleğin “omurgası” olduğunu belirtti. Yeni dönemde kadın mühendislerin görünürlüğünü artıran, ayrımcılıkla açık biçimde mücadele eden ve dayanışmayı bireysel değil, kurumsal temellere oturtan bir oda yapısını hayata geçireceklerini ifade etti.

Genç mühendislere seslenen Keleş ise, şu sözlerle dikkat çekti: “Bugüne kadar hep ‘sabredin’ dendi. Ama sabır tek başına kariyer kurmaz.”