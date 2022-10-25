İnan Kıraç, 'Ali Koç' sözlerine açıklık getirdi! 'Yanlış anlaşıldım...'

25 Ekim 2022 Salı, 09:28

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden İnan Kıraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önünü açtıklarını ileri sürerek, ligde bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etmişti. Kıraç, bu sözlerine açıklık getirdi.

Beyaz TV'ye konuşan Kıraç, daha önce yaptığı "Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak" sözünün yanlış anlaşıldığını belirtti.

Bu kez İnan Kıraç, açıklamasında "Bu sene tahminim Fenerbahçe şampiyon olacak demek. Bu kişisel tahminim. Bana sorulan soru ve benim de tahminim. Galatasaraylıyım, inşallah Galatasaray da bu yarışa katılır. Arzum bu. Fenerbahçe çok iyi, farklı bir takım. Çok gol atabiliyor. Bu değerlendirmeleri yaparak söylediğim bir laf" dedi.

"ALİ KOÇ'U ÇOK SEVERİM"

Ali Koç'la ilgili konuşan İnan Kıraç "Ali Bey hem çok yakınım, hem de çok sevdiğim bir insan. Ali Bey'i işin içine katmadım. Kendi görüşüm hakikaten de bu. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim ve yeni gelen çocukların oynayışından, bunu böyle görüyorum. Yanlış olabilir. Fenerbahçe'nin yarışı götüreceğini ve şampiyon olacağını söyledim" dedi.

Ali Koç ile sözlerinin ardından görüşmediğini söyleyen Kıraç "Ali Koç yurt dışındaydı, ben de İstanbul dışındaydım. Ali Koç ile karşılaşmamız ve görüşmemiz olmadı. Bu bir temenni veya görüşüm. Vaziyet ne dediğinizde, bu çıkıyor. Ali'ye bir torpil demedim. Takımları değerlendirdiğimde böyle bir neticeye vardım ve söyledim. Galatasaray camiasından tepki olabilir ama kimse bir şey söylemedi. Doğruyu söylemek, düşünceyi söylemek... Bunları da söyleyemezsek, insanın bir önemi kalmaz" açıklamasını yaptı.