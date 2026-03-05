İnanç üzerinden fişleme: Okula ibadet düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ramazan ayında okullarda uygulanmasını istediği etkinliklere tepkiler sürerken dikkat çeken bir uygulama da Ankara Mamak’tan geldi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçedeki okul müdürlerine bir anket gönderdi. Söz konusu ankette ‘Okul/Kurumda Mescit var mı?’ ve ‘Mescitte Cuma Namazı Kılınıyor mu?’ soruları soruldu.

Konuya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Ersin Ünalleylioğlu, “Mamak İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hayrettin Yılmaz tarafından okullara resmi olmayan yollarla form gönderilmiş; okullarda bulunan mescit sayısı ile cuma günleri burada namaz kılınıp kılınmadığına ilişkin anket doldurulması istenmiştir. Bu uygulama, Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır" dedi.

‘İBADETE ZORLAMAYA YOL AÇMAKTADIR’

Söz konusu uygulamanın aynı zamanda anayasanın laiklik ilkesine ilişkin hükümleriyle de çeliştiğini belirten Ünalleylioğlu sözlerine şöyle devam etti: "İbadet, bireysel bir tercihtir ve yalnızca bireyin kendisini ilgilendirir. Bu nedenle, başkalarını ilgilendirmeyen bir konuda bilgi talep edilmesi, toplumu ve toplumun bir kesimini baskı altına almakta ve dolaylı biçimde ibadete zorlamaya yol açmaktadır. Namazın kim tarafından ve ne zaman kılınacağı, yalnızca bireyin kendi iradesine bağlıdır.

Hiçbir mülkî amirin ve hiçbir kurum yöneticisinin bu tür bilgileri isteme hakkı ve yetkisi yoktur. Söz konusu uygulama; hukuka, yürürlükteki kanunlara ve Anayasa’ya aykırıdır.”