İnci Taneleri, Ferdi Tayfur'u unutmadı: Azem'e duygusal doğum günü hediyesi...

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:04

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:04

Kanal D'nin sevilen dizisi 'İnci Taneleri' heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Dizi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'u unutmadı. İnci Taneleri'nde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem'e sürpriz bir doğum günü partisi yapıldı ve en anlamlı hediye Piraye'den geldi. Piraye, daha önceki bölümlerde Azem'in söylediği 'Hatıran Yeter' şarkısının yer aldığı Ferdi Tayfur'un 'Hoşçakal' albümünü hediye etti. Dizinin finalinde Azem çocuklarına annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği anlatmaya karar verdi. Peki Azem gerçekleri anlatacak mı? Azem Yücedağ'ın eşini kim öldürdü?

"KESİNLİKLE ÇOCUKLARINDAN BİRİ ÖLDÜRDÜ"

İnci Taneleri'nin yeni bölüm tanıtımı heyecanı doruğa çıkardı. Azem Yücedağ'ın "Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. O korkunç gün kopan inci taneleri merdivenlerden aşağı düşmekte... Kahramanlar fedakarlık yapar, ben kendimi imha etmeye çalışıyorum. Bir zamanlar Azem Yücedağ diye bir adam vardı" sözleri yeni bölüme dair soru işaretlerini ve heyecanı artırdı. Ayça'nın 'Kesinlikle çocuklarından biri öldürdü!' sözleri şok etkisi yarattı.

AZEM'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

BKM imzalı yapımın son bölümünde Nergis, Azem'e sürpriz bir doğum günü partisi yapmayı planladı ve herkesi davet etti. Azem'e pavyonda ihtişamlı bir parti düzenlendi. Dilber ve arkadaşlarının dansıyla karşılaşan Azem çok şaşırdı. İlk defa yüzü gülen Azem Hoca, Piraye ve dostlarını görünce çok mutlu oldu.

FERDİ TAYFUR KASETİNİ HEDİYE ETTİ

Dizide geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz efsane sanatçı Ferdi Tayfur anıldı. Piraye, Ferdi Tayfur'un 'Hoşçakal' adlı kasetini "Hatıran Yeter'i ilk bu kasette söylemiş" diyerek Azem'e hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Azem Hoca, "Çok güzel bir hediye" şeklinde karşılık verdi. Sosyal medyada çok konuşulan bu sahne seyirciden övgü dolu yorumlar aldı.

AZEM GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞTİ

Gizemli kadın Candan Azem'in izini buldu ve konuşmaya gitti. "Sen bu hayatta benim görmek istediğim en son insansın niye çıkıyorsun karşıma Hayatımı mahvettikten sonra?" cümleleri akıllara Candan'ın cinayetle bir bağlantısı olup olmadığını getirdi. Dizinin finalinde Azem çocuklarına annelerinin ölümüyle ilgili gerçeği anlatmaya karar verdi.

GÜÇLÜ KADRO

İnci Taneleri'nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.