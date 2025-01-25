Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal paylaşım: 'Sensiz ilk doğum günüm'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:49

Güncelleme: 25.01.2025 - 09:49

Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Ferdi Tayfur’un en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasının vefatından günler sonra 17 yaşına bastı. Babasız geçirdiği ilk doğum gününde sosyal medyada duygusal bir paylaşım yapan genç Tayfur, babasına olan sevgisini ve minnettarlığını dile getirdi.

"SENSİZ İLK DOĞUM GÜNÜM"



Babasına ait fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Ferdi Taha Tayfur, "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün. Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın. Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam" dedi.

"İYİ Kİ BENİM BABAMSIN"



Ferdi Tayfur’un Habibe Ümyani Demir ile birlikteliğinden dünyaya gelen Ferdi Taha Tayfur, birkaç ay önce de sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutlamıştı.

Babasıyla sarılarak verdiği bir pozu paylaşan Taha Tayfur, fotoğrafa "İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın" notunu eklemişti.