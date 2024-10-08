İnci Taneleri, ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe akşamı ekranlara dönüyor

Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:44

Güncelleme: 08.10.2024 - 13:44

Eşinin ölümünün faili olarak hapse giren edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ'ın yıllar sonra beraat etmesiyle birlikte yaşadığı olayları konu alan ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’, 10 Ekim Perşembe akşamı Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. İlk sezonunda Dilber’in pavyon dansıyla fenomen haline gelen dizinin ikinci sezonu öncesinde Yılmaz Erdoğan, soruları yanıtladı.

"SİZE YALAN SÖYLEMİYORLAR"

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Sera Kutlubey ile birlikte dizinin de yapımcısı olan ve BKM’nin Youtube kanalında soruları yanıtlayan Yılmaz Erdoğan, sezon arasında meraklı izleyicilerin sorularıyla karşı karşıya kaldığını belirterek dizide yaşanacakları kendi ekibinin dahi bilmediğini açıkladı.

Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

“Bütün yazı ben böyle geçirdim. Arkadaşlar da böyle geçirdiler. Şunu bilsin seyircimiz. Arkadaşlar da sizin kadar biliyor konuyu. Onlara sormayın size yalan söylemiyorlar. İnsanların, sonunu bilerek oynarlarsa oyunlarının zedelendiğini düşünüyorum. Fakat ne olacağını bilmezse tıpkı hayattaki gibi oluyor o zaman. Herkesin oyunculuğunu diri tutması için bu. Tekrar söylüyorum, arkadaşlar bilmiyorlar, gördüğünüz yerlerde onları sıkıştırmayın. Beni de sıkıştırmayın ama emin olun ki onlar da sıkıştıkları yerde bana soruyorlar, söylemiyorum.”

İnci Taneleri, ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.