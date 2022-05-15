İncirlik önünde protesto: NATO defol bu memleket bizim!
Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bugün Adana İncirlik'teki Amerikan üssü önünde bir basın açıklaması yaptı.
Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bugün Adana İncirlik'teki Amerikan üssü önünde bir basın açıklaması yaptı.
"NATO defol bu memleket bizim" pankartıyla İncirlik önüne gelen komünist gençler "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Gençlik gelecek gelecek sosyalizm", "Bu ülke bu halk satılık değil" sloganları attı.
"KAHROLSUN NATO!"
Komünist gençler adına yapılan açıklamada, "Denizler'den aldığımız bayrak, bugün burada İncirlik üssünde dalgalanıyor. Türkiye Komünist Gençliği olarak Denizler'e söz veriyoruz. Yarım kalan mücadelelerini tamamlayacağız. Bu işi biz bitireceğiz. NATO'yu def edip bağımsız, sosyalist bir Türkiye'yi kuracağız. Yağma yok, NATO'yu bu topraklardan kovacağız. Yağma yok, şu gördüğünüz İncirlik üssüne el koyacağız. Türkiye Komünist Gençliği olarak söz veriyoruz. Bağımsız, sosyalist Türkiye'yi kuracağız. Kahrolsun NATO! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın tam bağımsız, sosyalist Türkiye!" denildi.
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