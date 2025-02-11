İndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk can verdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, indiği servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İndiği minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk can verdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 21:50

Alınan bilgiye göre, Durmuş Ali D. İdaresindeki 42 K 6064 plakalı servis minibüsü Konya'daki Taraşçı Mahallesi'nde bulunan kurstan 6 yaşındaki Y.E.K'yi alarak baraj yolundaki evine getirdi.

Minibüsten inen çocuk, bu sırada hareket eden aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Servis şoförü tarafından minibüsle Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü Durmuş Ali D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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