Yer İstanbul'un göbeği! Ramazan öncesi cemaat derneği önünde 'kumanya' izdihamı...

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:35

Ramazan ayı öncesi İstanbul'un Fatih ilçesinde kaydedilen görüntü, Türkiye'deki yoksulluk gerçeğini gözler önüne serdi.

Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatine yakınlığı ile bilinen Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin (HAYDER) Ramazan yardımı dağıtımında izdiham çıktı.

EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER

Yardım dağıtımı yapılacağını duyan yurttaşlar, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Haliç Caddesi'nde bulunan HAYDER binasına akın etti.

Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan kumanyaların dağıtımı sırasında oluşan izdiham nedeniyle yurttaşlar, ezilme tehlikesi geçirdi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, yurttaşların bir yandan kumanyaya ulaşmaya çalışırken diğer yandan ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle çığlıklar attıkları görüldü.

"İZDİHAM NEDENİYLE YARDIMLARI DURDURDUK"

Cumhuriyet'in ulaştığı, derneğin çağrı merkezindeki görevli, yardımların Ramazan ayına ve bir kereye mahsus dağıtılan kumanyalar olduğunu belirterek, izdiham ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Dün bir izdiham oldu. O izdihamı da aynı şekilde dağıttık. Şu an yardım başvurusu alamıyoruz; tekrar izdiham yaşanmaması sebebiyle. Şu an öyle bir problem yok. Şu an yardım kaydı almıyoruz. İzdiham nedeniyle ara verdik. Biraz sakinleşsin, tekrardan başlarız. Her yıl yaşıyoruz bu durumu ama bu yıl biraz daha fazlaydı."

CÜBBELİ AHMET'İN 'TEŞVİK'İ İLE KURULMUŞ!

HAYDER'in internet sitesinde, kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin bölümde ise şu ifadeler yer alıyor:

"Kısa adı HAYDER olan Hoca Ahmet Yesevi Derneğimiz, Cübbeli Ahmet Hocaefendi’nin teşvikleriyle bir grup gönüllü tarafından kurulmuştur. Hocaefendi’nin sohbetlerinin tertibinin yanı sıra son yıllarda ülkemiz ve dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu zor şartlardan dolayı fakir, muhtaç ve mazlum durumda olan ihtiyaç sahiplerine bölge ayırt etmeden yardım faaliyetlerine başlamıştır. Bu faaliyetlerle binlerce hane ve aileye yardımlarınızı ulaştırmaktadır."