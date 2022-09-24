İndirimi duyanlar akın etti: Yurttaşın cep telefonu izdihamı
Kırıkkale'de bir mağazanın 10'uncu yılına özel ev eşyalarında ve iPhone marka telefonda fiyat indirimi yaptığını duyan yurttaşlar, izdiham oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren iPhone telefon ve indirimli eşyalardan almak için mağaza önünde bekleyen yurttaşlar, kapılar açıldığında adeta birbirleriyle yarıştı.
Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda indirim yaptı. İndirimli ürün almak isteyen yurttaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı.
Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan yurttaşlar, büyük izdiham oluşturdu. Bazı yurttaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı. Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren yurttaşlar arasında da itiş kakış yaşandı.
Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde beklediğini belirten Kenan Ürün, "Soğukta bekledik. Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Gece saat 02.00'den beri buradaydık. Sabaha kadar bekledik. Saat 11.00'e kadar kapının girişinden ayrılmadık. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık. Hayalimizdi, denk gelmiş oldu. Biriktirdiğimiz parayla aldık. 20 bin 100 liraya satın aldım. Fiyatı yüksekti, buradan daha ucuza almış olduk" diye konuştu.
Saatlerce mağaza önünde beklediğini ifade eden 18 yaşındaki Berkay Akat ise, "Saat geceden beri bekliyorum. Hiç bir şey alamadım. İPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın. Anında nakit ödeyeceğim" dedi.
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