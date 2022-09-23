Apple'ın 57 bin TL’lik cep telefonunu almak için kuyruğa girdiler

23 Eylül 2022 Cuma, 13:33

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti.

Yeni model telefon almak isteyen yurttaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptırarak gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.

Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, “Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu.