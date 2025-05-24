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İnegöl ilçesini yılanlar bastı... Belediyeden yurttaşlara kritik uyarı!

İnegöl ilçesini yılanlar bastı... Belediyeden yurttaşlara kritik uyarı!

24.05.2025 15:25:00
Güncellenme:
DHA
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İnegöl ilçesini yılanlar bastı... Belediyeden yurttaşlara kritik uyarı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı mahallelerde yılan popülasyonunun artması mahalleliyi tedirgin etti. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt, Fatih, Osmaniye ve Deydinler mahallelerinde yılan popülasyonunun artması, mahalleliyi tedirgin etti. Yolda, binaların içinde ve araçların motor kısmından yılan çıktığını görenler, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Osmaniye Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. Başka bir sürücü de aracının motor bölümüne giren yılanı çıkarmak için otomobilin altında ateş yaktı.

BELEDİYE UYARIDA BULUNDU!

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını hızlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada, özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği de vurgulandı.

İlgili Konular: #Bursa #İnegöl #yılan

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