'ŞOK'a giren inekler depoya daldı: Marulları yiyip çıktı!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:08

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:21

İstanbul’un Şile ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir zincir marketin deposuna giren iki inek, marulları yemeye başladı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.