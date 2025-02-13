'ŞOK'a giren inekler depoya daldı: Marulları yiyip çıktı!

İstanbul’un Şile ilçesinde iki inek, zincir marketin deposuna girerek marulları yedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

'ŞOK'a giren inekler depoya daldı: Marulları yiyip çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:08

İstanbul’un Şile ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir zincir marketin deposuna giren iki inek, marulları yemeye başladı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.


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