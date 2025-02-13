'ŞOK'a giren inekler depoya daldı: Marulları yiyip çıktı!
İstanbul’un Şile ilçesinde iki inek, zincir marketin deposuna girerek marulları yedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul’un Şile ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir zincir marketin deposuna giren iki inek, marulları yemeye başladı.
Sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.
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