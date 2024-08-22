İneklerini toplamaya gitmişti: Cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'İneklerimi toplama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Nazmiyet Gümüş'ten (73), 2 gündür haber alınamıyordu. Gümüş’ün cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 22:15
İneklerini toplamaya gitmişti: Cansız bedeni bulundu
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Çaycuma ilçesine bağlı Helvacılar köyünde yaşayan Nazmiyet Gümüş, 20 Ağustos akşamı, 'İneklerimi toplama gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Komşularına hayvanlarını soran kadın, Mantarcılar Mahallesi istikametine yürümeye başladı. 

Ancak Gümüş, daha sonra evine geri dönmedi. Havanın kararmasıyla endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. 

Kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı. Gümüş’ün inekleri Mantarcılar Mahallesi'nde bulunurken, kadına dair herhangi bir ize rastlanılmadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ‘hayvanları toplamaya gidiyorum’ diyerek evinden ayrıldıktan sonra 2 gündür haber alınamayan Nazmiyet Gümüş’ün (73) cansız bedeni bulundu. 

Yaşadığı Helvacılar Köyü’nden 2 kilometre uzakta dere yatağına yakın bir noktada bulunan Gümüş’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Bedeninde darp izine rastlanılmayan Gümüş’ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 


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