Adalet Bakanlığı İKM 3500 personel alımı sonuçlarında son durum, gardiyanlık mesleği için başvurularını yapan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, İnfaz Koruma Memuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlık takvimine göre, sonuçların başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Genellikle bu tür alımlarda sonuçlar, başvuru sürecini takip eden 1-2 ay içinde duyurulduğu için, İKM alımı sonuçlarının Eylül ayı içinde ya da en geç Ekim ayının ilk günlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

İKM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi "pgm.adalet.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilecek. Ayrıca duyurular, bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılacak.