İnfaz yasasının ardından gelen kadın cinayetine İYİ Parti’den sert tepki: ‘Bu infaz yasası eliyle işlenen bir cinayettir’

TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 'örtülü af' niteliğindeki 11. Yargı Paketi ile yaklaşık 55 bin hükümlünün tahliyeleri başladı. İktidar cephesinden yeni infaz düzenlemelerinin de gündemde olduğuna yönelik açıklamalar sürerken, Diyarbakır'da tahliye edilen bir hükümlünün kısa süre sonra eşini öldürmesi kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Cinayet, infaz düzenlemesinin toplumsal güvenlik ve kadınların korunması açısından doğurduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı.

MAHKUM SAYISINDAKİ ARTIŞ AKP DÖNEMİNİN ÖZETİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yaşanan cinayetin münferit bir olay olarak görülemeyeceğini belirterek, ceza infaz politikalarına ilişkin çarpıcı verileri anımsattı. Buna göre, AKP iktidara geldiğinde cezaevlerindeki mahkûm sayısı yaklaşık 60 bin iken, bugün bu rakam 450 binlere ulaştı. 100 bin kişiye düşen mahkûm sayısındaki artışın da dramatik boyutlara ulaştığına dikkat çeken Çömez, bu tablonun “23 yıllık AKP iktidarının suçla, yoksullukla ve cezasızlıkla kurduğu düzenin özeti” olduğunu ifade etti.

CEZAEVLERİ DOLDU, ÇÖZÜM TAHLİYE OLDU

Cezaevlerinde kapasitenin uzun süredir aşıldığına işaret eden Çömez, son yıllarda çok sayıda yeni cezaevi inşa edilmesine rağmen sorunun çözülemediğini vurguladı. Çömez, kapasitenin çok üzerinde mahkûm barındırılmasının insan haklarına aykırı olduğunu ancak iktidarın bu sorunu önleyici sosyal ve hukuki politikalarla değil, toplu tahliyelerle çözmeye çalıştığını belirtti.

‘BU İNFAZ YASASI ELİYLE İŞLENEN BİR CİNAYETTİR’

Çömez, tahliyelerin kimleri kapsadığının bilindiğini vurgulayarak, “İnfaz yasası adı altında, kimlerin dışarı salındığı bilinmesine rağmen yapılan bu düzenleme, toplumu korumamış; aksine suçluyu cesaretlendirmiştir. Bugün yaşanan bu cinayet, bir ‘hukuki hata’ değildir. Bu, açık bir siyasi tercihin sonucudur. Bu infaz yasası eliyle işlenen bir cinayettir” değerlendirmesinde bulundu.

‘TOPLUMSAL BARIŞ’ SÖYLEMİYLE EVLERİN İÇİNE ÖLÜM TAŞINDI

Düzenlemenin kamuoyuna “toplumsal barış” gerekçesiyle sunulduğunu hatırlatan Çömez, bunun sahadaki karşılığının tam tersi olduğunu belirtti. Çömez, “Toplumsal barış söylemiyle çıkarılan bu düzenleme, kadınların yaşam hakkını tehdit etmiş, evlerin içine ölüm taşımıştır” dedi.

KADINLAR KORUNAMADI, CEZASIZLIK ALGISI DERİNLEŞTİ

Özellikle şiddet faillerinin kısa sürede yeniden suç işleyebilmesinin cezasızlık algısını güçlendirdiğine dikkat çeken Çömez, “Kadınları koruyamayan, şiddet faillerini serbest bırakan bir anlayışın adaletle, hukukla ve vicdanla hiçbir ilgisi yoktur. ‘Bana bir şey olmaz’ algısı, bu cinayetlerin zeminini hazırlamaktadır” değerlendirmesini yaptı. İnfaz sisteminin suçluyu değil, toplumu ve özellikle kadınları koruyacak şekilde yeniden ele alınması gerektiği vurgulayan Çömez, “Suçluyu değil, vatandaşı koruyan bir infaz sistemi kurulmadan; bu Meclis’te gerçek adalet tesis edilmeden, yaşanan bu cinayetlerin ve bundan sonra yaşanacakların vebali iktidarın sırtından düşmeyecektir” dedi.