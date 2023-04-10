İnfial yaratan Gabonlu öğrenci olayında yeni gelişme: Yeniden gözaltı kararı verildi

Karabük'te, cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun (17) şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp bırakılan sanık hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:04
İnfial yaratan Gabonlu öğrenci olayında yeni gelişme: Yeniden gözaltı kararı verildi
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Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTI

D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. 

 


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