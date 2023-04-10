İnfial yaratan Gabonlu öğrenci olayında yeni gelişme: Yeniden gözaltı kararı verildi
Karabük'te, cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun (17) şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp bırakılan sanık hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.
Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTI
D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken D.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin listesi belli oldu
- SS’deki mağdur çocuk konuştu
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- Barış Atay, Can Atalay için Hatay’dan feragat etti
- AKP'li Metiner: Liste doğruysa siyasi intihar olur
- Merkez Bankası çarşıdan dolar topluyor
- Vekillerin yarısı değişti
- İYİ Parti'nin aday listesi netleşti
- İYİ Parti’de kabuk değişti