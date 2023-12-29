İnfial yarattı: Babadan çocuğuna kemerli işkence!

Adana’da çekildiği öne sürülen görüntülerde bir babanın oğlunu kemerle dövdüğü o anlar, görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:00
İnfial yarattı: Babadan çocuğuna kemerli işkence!
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Adana’nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi’nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, A.G. (42) isimli şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırıp kemerle acımasızca dövdüğü görüldü. Kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı da görüntülere yansıdı.

Vicdansız babanın çocuğun yanı sıra eşini de sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial oluşturdu.


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