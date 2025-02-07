Influencer'ların en çok 'ceza' yediği sözler belli oldu: Namaza başlatan krem, ödem atar, sivilceye iyi gelir...

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:13

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:14

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın üçünçüsü düzenlendi.

Eğitimde Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla hazırlanan programla; tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim verildi.

Eğitime katılan 100 bin ve üzerinde takipçisi influencer'ler katılım belgesi almaya hak kazandı.

"NAMAZA BAŞLAYAN KREM" SÖZLERİNE 880 BİN TL CEZA

Akşam gazetesinde yer alan habere göre programa katılan ve 229 bin takipçisi olan influencer Burcu Tunçok, eğitimden yaptığı paylaşımlarda çarpıcı bilgilere yer verdi.

İşte Tunçok'un paylaşımlarından öne çıkanlar:

Birisi bir krem paylaşıp 'Bunu kullanınca namaza başladım' demiş. 880 bin TL ceza yemiş.

En çok ceza 'ödem atar' ifadesine ödenmiş.

Orijinal olmayan parfüm/kozmetik ürünü paylaşırken '..... markasının muadili; o kadar para vermeye gerek yok. Aynı kokuyor' şeklinde söylemler yasak.

'Sırt ağrılarıma iyi gelen yatak, yastık' ifadesi yasak. Bu yüzden de ceza giden olmuş.

İnfluencer'ların içeriklerine çocuklarını dahil ettiği paylaşımlara da belli kuralların gelme durumu varmış.

BEBEK MAMASI ÖNERİSİ YASAK

Optikçi (güneş gözlüğü hariç) reklamı yasak. Lens, numaralı gözlük reklamı yasak. Bit şampuanı önermek yasak.

Bebekler için mama önerisi yasak. 'Anne sütü yerine geçer' demek yasak.

Tedavi eder, sivilceye iyi gelir, gözenek küçültür, bariyer onarır, leke giderir vs yasak.

Üzerinde 'paraben içermez' yazsa bile sözel olarak söylemek yasak.