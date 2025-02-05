Seçimi doğru tahmin eden Betimar'ın anketinde çarpıcı sonuç: Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:21

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için 2028'i işaret etse de; muhalafet "erken seçim" talebini yinelemeye devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemini belirledi.

Partisinin grup toplantısında konuya ilişkin konuşan Özel, parti üyelerinin adayı seçeceğine dikkat çekti. Erken seçim taleplerinin de yükseldiği bugünlerde "CHP'nin adayı kim olacak?" sorusu da sorulamaya başlandı.

BETİMAR'DAN SON ANKET

2024 yerel seçimleri ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı bilen Betimar Araştırma son verilerini paylaştı. Ankette ise CHP'li isimler dikkat çekti.

BİN 500 KİŞİ KATILDI

Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın sonucu veren şirket olan Betimar, Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

30 Ocak 2025 tarihinde, 26 ilde telefon anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya 1500 kişi katıldı.

Araştırmada katılımcılara Türkiye'nin en önemli sorunu, Bolu'daki otel yangını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermesi, Türkiye'nin Suriye politikası, CHP'deki adaylık yarışı, erken seçim, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi gibi konulardaki görüşleri soruldu.

Araştırmada, çoklu adayların bulunduğu olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırken, olası bir milletvekili genel seçiminde parti bazında CHP kıl payı AKP'nin önünde yer aldı.

Araştırmanın sonuçları şöyle: