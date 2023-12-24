Kalp krizi geçiren AKP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesinin AKP'li Belediye Başkanı İshak Birol, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde bugün kalp krizi geçiren Belediye Başkanı İshak Birol, Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Birol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
59 yaşında hayatını kaybeden Birol’un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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