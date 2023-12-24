Kalp krizi geçiren AKP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya Beldesinin AKP'li Belediye Başkanı İshak Birol, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:23
Kalp krizi geçiren AKP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi
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Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesinde bugün kalp krizi geçiren Belediye Başkanı İshak Birol, Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

59 yaşında hayatını kaybeden Birol’un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.


İshak Birol Erzincan Belediye başkanı

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