İnkumu bayramın son günü doldu, araç geçişine izin verilmedi
Bartın'ın 'mavi bayraklı' tek plajı İnkumu, tatilciler ile dolup, taştı. 20 bin aracın giriş yaptığı tatil beldesine giden yol, yoğunluk nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı İnkumu tatil beldesine, Kurban Bayramı'nın son günü 20 bin araç giriş yaptı.
Otopark ile yol kenarları araçlarla dolunca, İnkumu ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Bartın Limanı yol ayrımından trafiğe kapatıldı.
Liman girişinde bekleyen trafik ekipleri, araç geçişlerine izin vermedi. Bölgeye geçiş için özel halk otobüsleri de koyuldu. Öte yandan Bartın'ın 'mavi bayraklı' tek plajı İnkumu, tatilciler ile dolup, taştı.
Tatilciler, güneşlenip denize girerken, cankurtaranlar ile zabıta ekipleri, sık sık akıntıya karşı uyarıda bulundu.
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