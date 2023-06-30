Bayram tatili yolunda feci kaza: Lastiği patlayan araç takla attı!
İstanbul'dan Giresun'a bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu araç, Samsun'da lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 71. kilometresi Miliç mevkiinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
İKİ YARALININ DURUMU AĞIR!
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'un Bulancak ilçesine bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu Mustafa Bekdemir idaresindeki 34 JL 5432 plakalı çift kabinli kamyonet, sol ön lastiğinin patlaması sonucu takla atıp ters döndü.
Kazada araç sürücüsü Mustafa Bekdemir (33), eşi Şahinde Bekdemir (27), çocukları Kağan Bekdemir (8) ve Mert Bekdemir (5) ile yeğeni Demir Bekdemir (10) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Demir Bekdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Şahinde Bekdemir ile Mert Bekdemir ise, ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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