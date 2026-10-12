İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi için geri sayım başladı: İş dünyası ve akademi İstanbul'da buluşuyor

İnovasyon ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen paydaşları, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek olan “3. İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi”nde bir araya geliyor. Ekin İlgün’ün küratörlüğünde ve Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen etkinlik, iş dünyası ile akademi camiasını aynı platformda buluşturmayı amaçlıyor.

Kadıköy’de bulunan Kozyatağı Kültür Merkezi’nde (KKM) gerçekleştirilecek olan zirvede; kurumsal dönüşüm, yeni nesil iş modelleri, liderlik, teknoloji ve sürdürülebilir büyüme gibi güncel konular ele alınacak. Teknolojik gelişmelerin iş dünyasını hızla dönüştürdüğü bu süreçte, farklı sektörlerden uzmanlar kendi deneyimleri üzerinden geleceğin fırsatlarını değerlendirecek. Zirve, bilgi paylaşımının yanı sıra yeni iş birliklerine ve ortak fikirlere zemin hazırlamayı hedefliyor.

GÜÇLÜ KONUŞMACI KADROSU VE MODERATÖRLER

Akademik bakış açısı ile saha deneyimini harmanlayacak olan zirvenin moderatör koltuğunda Etkinlik Küratörü ve Siyaset Bilimci Ekin İlgün, Akademisyen Doç. Dr. Sibel Aydoğan ve Akademisyen/Yazar Prof. Dr. Seda Ünsar oturacak. Katılımcıların sektör profesyonelleriyle doğrudan etkileşim kurabileceği etkinliğin konuşmacı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dr. Sakine Çıkmaz – Diş Hekimi / Girişimci, Dr’s SAGU Kurucu ve CEO’su

Selenay Mutluer – SM Group Savunma ve Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı

Tarık Duman – Pozitif Gelişim Platformu Kurucu Direktörü

Hilal Suerdem – Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Umut Türkay – Arçelik Televizyon & Aksesuarları Kıdemli Pazarlama Yöneticisi

Ulaş Kayacan – Kayacan Ventures Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Nilsun Okan – Pasifik Teknoloji Kurumsal Operasyonlar Direktörü

Bahar Kesimoğlu – Geyikli Su Yönetim Kurulu Başkanı

Esra Kuştemir – Taç Mutfak Yönetim Kurulu Üyesi

KATILIM ÜCRETSİZ VE SERTİFİKALI

17 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de başlayıp 16.00’ya kadar devam edecek olan 3. İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’ne katılım tamamen ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra etkinliği takip eden katılımcılara online katılım sertifikası da takdim edilecek.