İnşaat çalışmaları sırasında tarihi mezar odaları bulundu!

Hatay’da yürütülen inşaat çalışmalarında bina temelinde tarihi kaya mezar odaları ortaya çıktı. Mezardan çıkarılan seramik kaplar ekipler tarafından müzeye nakledildi.

İnşaat çalışmaları sırasında tarihi mezar odaları bulundu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:17

Hatay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde devam eden inşaat çalışmalarında bina temelinde kaya mezar odaları ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve alana şerit çekilerek koruma altına alındı. Temel alanına gelen müze ekipleri de kaya mezar odalarında çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kaya mezar alanından çıkarılan seramik kaplar müzeye nakledildi. Mezar odası içerisindeki pişmiş toprak lahit mezarın müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Meraklı vatandaşlarsa çalışmaları ilgiyle izledi.

Kaya mezarında yürütülen çalışmaları merakla izleyen 18 yaşındaki Ümit Can Kurt, “Dün sabah kazı çalışması yapılırken bir alan bulundu. Eskilerden kalma yerin içerisinde mezar bulundu. Kazı çalışmasını yaparken gördüğümüzde andan itibaren direkt yetkililere bilgi verildi. Onlar da zaten gereken hususları yaptılar. Şu anda arkeologlar burada gereken işlemleri yapıyorlar. Bulunan kaya mezarı alanı biz de çok fazla merak uyandırdı bütün herkes burada da kazı alanını izliyor” dedi.


Etiketler: #hatay #tarihi mezarlık

İlgili Haberler

AKP’li belediye başkan adayının şirketi anıt mezarlar çevresinde dinamit patlatacak: Sit alanına kalker ocağı

AKP’li belediye başkan adayının şirketi anıt mezarlar çevresinde dinamit patlatacak: Sit alanına kalker ocağı
Elton John mezar taşında yazmasını istediği şeyi açıkladı

Elton John mezar taşında yazmasını istediği şeyi açıkladı
'Çilli Bom'un bestecisi Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti... Kimsesizler mezarlığına defnedildi!

'Çilli Bom'un bestecisi Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti... Kimsesizler mezarlığına defnedildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler