Elton John mezar taşında yazmasını istediği şeyi açıkladı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:28

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:28

Müziğin yaşayan efsanesi olarak kabul edilen Elton John, New York'ta katıldığı bir etkinlikte, ölümünden sonra nasıl anılmak istediğine dair duygusal bir açıklama yaptı. 77 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz sanatçı, sanat kariyerini bir kenara bırakarak, babalık rolüyle hatırlanmak istediğini vurguladı.

13 yaşındaki Zachary ve 11 yaşındaki Elijah adlarında iki çocuğa sahip olan Elton John, "Mezar taşımda yazmasını istediğim tek şey, 'O iyi bir babaydı'" ifadelerini kullandı.







Sanatçının hayatındaki en önemli şeyin çocuklarının mutlu olması olduğunu belirten John, "Müzik ve kariyerim harika, çığır açan şeylerdi ama benim için en önemli şey, çocuklarımın harika bir hayatı olduğundan emin olmak ve onlara iyi davranmaktı. Önemli olan bu." dedi.

"MİRASIM HARİKA BİR EŞ VE İYİ BİR BABA OLMAK"

John, müzik kariyerine olan hayranlığını dile getirerek, "Mirasım harika bir eş ve çok daha iyi bir baba olmamdır. Müzik, kariyer muhteşemdi ama benim için hayatımın anlamı çocuklarımın mutlu olması." şeklinde konuştu.

Sir Elton John, yakın zamanda Time Dergisi tarafından "Yılın İkonu" seçilmişti. Dergi, John'u müzik, hayırseverlik ve popüler kültür üzerindeki dönüştürücü etkisi nedeniyle bu ünvanla onurlandırmıştı.







Ancak, sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Elton John, temmuz ayında Fransa'dayken geçirdiği ciddi bir göz enfeksiyonu nedeniyle sağ gözünü tamamen kaybetmiş ve sol gözünde sınırlı görüş kaybı yaşamıştı. Bu durumu anlatan John, "Stüdyoya gidip kayıt yapamıyorum, şarkı sözlerini bile okuyamıyorum" diyerek sağlık durumuyla ilgili zorluklarını paylaştı.