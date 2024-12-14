'Çilli Bom'un bestecisi Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti... Kimsesizler mezarlığına defnedildi!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:14

Güncelleme: 14.12.2024 - 12:14

İstanbul'da 14 Nisan 1947 yılında dünyaya gelen ve küçük yaşlarda müzik hayatına başlayan 1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan, kaldığı Erdemli Huzurevi'nde 10 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında dün hayata gözlerini yumdu. Bir oğlu olduğu öğrenilen ve uzun süredir görüşmeyen ünlü bestekarın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü.

Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına da, yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı. Biri imam 5 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığı kısmına defnedildi. Mezarın üzerinin kepçe ile kapatılmasının ardından sanatçının adı bir tahtaya yazılarak kabrine takıldı.

UNUTULMAZ BESTELERİN SAHİBİ

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan ve 'Kenan' adıyla 45'lik plakları çıkan Küçüközcan'ın Çilli Bom (Çillim, Çillim), Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalplar, Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime gibi eserleri seslendirdiği kaydedildi.

1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' da seçilen bestekarın, bir süre ABD'de yaşadığı ardından 1996 yılında Türkiye'ye tekrar döndüğü belirtildi.

Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.