İnşaat firmasının satış ofisine silahlı saldırı: 15 yaşındaki çocuk yaralandı
Kayseri'de, bir inşaat firmasının satış ofisine yapılan silahlı saldırıda Y.A. (15), yaralandı.
Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan bir inşaat firmasının satış ofisine dün, saat 21.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
İş yerine düzenlenen silahlı saldırıda Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Y.A.'nın sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Etiketler: #silahlı saldırı #saldırı
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