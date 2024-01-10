Kimliksiz şüpheli denetime takıldı, akrabaları polise saldırdı!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 12:27

Güncelleme: 10.01.2024 - 12:27

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde sivil polis ekipleri, rutin uygulama sırasında şüpheli bir şahsı durdurdu.

Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan şahsı emniyete götürmek istedi. Bu duruma itiraz eden şahıs ise, ekipler ile tartıştı.

İŞLEM BAŞLATILDI!

Tartışmayı duyan şahsın akrabaları da dışarı çıkarak, polis ekiplerine tepki gösterip kavga etti.

Aile yakınlarının saldırısı üzerine kısa sürede büyüyen kavgayı, polis ekipleri silah çıkararak kontrol altına almaya çalıştı. Şahıs ve akrabaları hakkında işlem başlatıldı.



