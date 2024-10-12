İnşaat işçisi banyoda ölü bulundu
Karabük'te 52 yaşındaki inşaat işçisi banyoda ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Kale köyündeki villa inşaatında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa (52), arkadaşları tarafından banyoda hareketsiz bir şekilde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından işçinin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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