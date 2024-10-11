İnşaattaki strafor köpükler yandı, gökyüzünü dumanlar kapladı
Antalya’da bir inşaattaki strafor köpük yangını sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken yangın anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi üzerindeki inşaat alanında işçilerin çalışmaları esnasında strafor köpükler henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda tutuştu. Dumanların kısa sürede yayılarak gökyüzünü sarması üzerine, 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda inşaatın bir kısmı tamamen yanarak kül olurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- 'Abim beni karısı gibi kullanıyordu'
- SONAR'dan Erdoğan'ı üzecek anket
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Yandaş Cem Küçük’ten 'Köfteci Yusuf' çıkışı
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?