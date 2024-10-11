İnşaattaki strafor köpükler yandı, gökyüzünü dumanlar kapladı

Antalya’da bir inşaattaki strafor köpük yangını sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken yangın anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

İnşaattaki strafor köpükler yandı, gökyüzünü dumanlar kapladı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:38

Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi üzerindeki inşaat alanında işçilerin çalışmaları esnasında strafor köpükler henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda tutuştu. Dumanların kısa sürede yayılarak gökyüzünü sarması üzerine, 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda inşaatın bir kısmı tamamen yanarak kül olurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.


Etiketler: #Antalya #Yangın #inşaat

İlgili Haberler

Fabrika yangını sürüyor: Patlama sesleri geliyor!

Fabrika yangını sürüyor: Patlama sesleri geliyor!
Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü yangın yerinde 'keşif' kararı

Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü yangın yerinde 'keşif' kararı
“Yangını görmezden geldiler, 340 hektar alan yandı”

“Yangını görmezden geldiler, 340 hektar alan yandı”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler