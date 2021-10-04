İnşaat işçisi güvenlik için file çekerken 10'uncu kattan düşüp öldü
Adana’da inşaat halindeki binanın 10’uncu katının çevresine işçilerin güvenliği için file çekerken düşen Ali Bayar (28) öldü.
Olay, saat 15.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi.
Ali Bayar (28) isimli işçi, inşaat halindeki binanın 10'uncu katına güvenlik için file çekerken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayar'ın öldüğü tespit edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Sigaraya zam geldi!
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Cumhur İttifakı çakıldı
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Artık geri dönüş yok
- Soylu, Albayrak ve Koca'ya kötü haber
- İnsanlar konuşa konuşa demek isterdim
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı