Pegasus’ta sendikalı olmak isterken işinden olan çalışan yargı yolunda

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Sendikalaşma nedeniyle işlerinden olduklarını belirten çalışanlar, yargı yoluyla mücadeleye de başladı. İşine son verilen pilotlardan Fransız R.M de işinin kötü niyetle feshedildiğini belirterek dava açtı. R.M, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş’den haksız fesih tazminatı, kötü niyet tazminatı ile ödemek durumunda kaldığı uçak biletlerine ait bedeli ve kullandırılmayan yıllık izin ücretlerini istiyor.

Avukatlar Gökhan Alpertunga ve Berkay Koçak aracılığı ile İstanbul Anadolu İş Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Pegasus’un işçi kıyımı için pandemiyi bahane ettiği belirtildi. Avukatlar dilekçede Pegasus’ta yaşananları şöyle aktardı:

“Müvekkil ve müvekkil gibi yerli ve yabancı birçok pilotun hizmet sözleşmesi feshedilirken, 170 kadar pilot işe alındı. Şirket daha tecrübesiz ve çok daha ucuza mal edebileceği kişileri istihdam ederek maliyeti kısmayı amaçlamıştır. Ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması sonrası filo ve istihdam edilen pilot sayısı olarak küçülmeye gitmemiş, aksine büyümüştür. Ancak buna rağmen sözleşmesi devam eden ve çalıştığı süre boyunca görevini layıkıyla yerine getiren müvekkili işten çıkarmıştır. Burada feshin haklı nedene dayanmadığı tartışmasız olup ayrıca davalı tarafın kötü niyetli olduğu da kabul edilmelidir. Şirketin pandeminin başladığı tarih itibarıyla filosunda 82 uçak varken, bu sayı bugün itibarıyla 94’e ulaşmıştır. İşten çıkarmaların esas nedeni ise Pegasus’ta Nakliyat - İş Sendikası tarafından yürütülen sendikalaşma çabasıdır.”

ASIL NEDEN SENDİKALAŞMA

DİSK/Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Pegasus Hava Taşımacılığı şirketinin pandemiyi fırsata çevirerek 103 çalışanın işine son verdiğini hatırlattı. İşine son verilen işçilerden 57’sinin sendikalı olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, Pegasus tarihinde ilk kez Ali Sabancı’nın personelle bir araya gelerek yemekte buluştuğunu ekleyerek şunları söyledi:

“Sendikalaşmayı engellemek için haziran ve ağustos ayında yüzde 30’a yaklaşan zam da yapıldı. 480 TL olan yemek ücreti de 660 TL’ye çıkarıldı. Hatta bizim sendikamız dışında sendikalara da çağrı yapılarak görüşmeler yapıldığını da öğrendik. Bu süreçte yeni personel alımı için de ilanlar verildi. Pegasus yönetimiyle görüşmek için yaptığımız girişimlerimiz de sonuçsuz kaldı. Amacımız çalışanın üzerinde baskı ve sömürünün kaldırılmasıdır.”