İnşaat işçisi iskeleden düştüğü anları kaydetti!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:56

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:56

Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesine çıkıp video çeken işçi, iskelenin çökmesiyle kendini yerde buldu. 1. katta bulunan iskelenin çökmesi nedeniyle çalışan hafif şekilde yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.