İnşaat işçisi iskeleden düştüğü anları kaydetti!
Bursa'da bir inşaat işçisi, çıktığı iskelenin çökmesiyle düştüğü anları cep telefonuyla kayda aldı.
Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesine çıkıp video çeken işçi, iskelenin çökmesiyle kendini yerde buldu. 1. katta bulunan iskelenin çökmesi nedeniyle çalışan hafif şekilde yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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