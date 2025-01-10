İnşaat işçisi iskeleden düştüğü anları kaydetti!

Bursa'da bir inşaat işçisi, çıktığı iskelenin çökmesiyle düştüğü anları cep telefonuyla kayda aldı.

İnşaat işçisi iskeleden düştüğü anları kaydetti!
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İHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:56

Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesine çıkıp video çeken işçi, iskelenin çökmesiyle kendini yerde buldu. 1. katta bulunan iskelenin çökmesi nedeniyle çalışan hafif şekilde yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Etiketler: #Bursa #İşçi

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