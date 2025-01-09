Ankara'da inşaat alanında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 09.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:35

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybederken diğer işçi ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aranıyor.