Ankara'da inşaat alanında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybederken, kayıp olan 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybederken diğer işçi ise ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aranıyor.
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