İnşaat işçisi tadilat yaptığı apartmanda ölü bulundu

10 Eylül 2022 Cumartesi, 12:15

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanda meydana gelen olayda tadilat yapan inşaat işçisi Ömer Tunç, binadakiler tarafından merdivende hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Herhangi bir darp ve yaralanma izine rastlanılmayan inşaat işçisinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.