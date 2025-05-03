İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı
Adıyaman’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu B.N. ve A.N. isimli işçiler yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında yapımı devam eden bir binanın dış cephe içinde çalışan B.N., ile A.N., isimli işçiler üzerinde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü.
Yaralanan her iki işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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