İnşaat iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:14

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:14

19 Mayıs Mahallesi Göktürk Sokak'taki apartman inşaatının iskelesinde dış cephe mantolama işi yapan Irak uyruklu Wood Sarey (30), dengesini kaybederek düştü.

KURTARILAMADI

İşçilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Sarey, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, müteahhit S.K. ile dış cephe mantolamasını yapan firmanın yetkilileri S.S. ve E.S'yi ifadelerini almak üzere Emniyet'e götürdü.