İnşaat kazısında 2 apartmanın istinat duvarı çöktü: 34 daire tahliye edildi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:48

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 07:48

Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 874 Sokak'ta önceki gün saat 20.00 sıralarında; 881 Sokak'ta yapılan inşaat kazısı sırasında bitişikte bulunan 7 katlı Aşılı Apartmanı ve yanındaki binanın istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerce, 2 apartmanda bulunan 34 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

TEDBİR ALINMADI İDDİASI

Tahliye edilen Aşılı Apartmanı sakinlerinden Murat Orak, yapılan inşaatla ilgili daha önce uyarıda bulunduklarını belirterek, "Her önüne geleni müteahhit yaparsanız, denetim yapmazsanız, sonuç bu. Bugün bir şey olmadı ama yarın olmayacağının garantisi yok. Hepimiz çoluğumuz çocuğumuz dışarıdayız. Buna izin veren nasıl şimdi koşuşturuyorsa ilk yaparken düzenli şekilde fore kazığı atacaktı. Böyle bir sorun yaşamayacaktık" dedi.

'ÇOCUĞU ALDIM ZOR ÇIKTIM EVDEN'

Bina sakinlerinden Hüseyin Avcı da yapılan inşaatta fore kazığı olmadığını iddia ederek, "Oraya fore kazığı atılmadı. Mimarla görüştüm, fore kazığı atılmadan inşaat olmaması hafriyat alınmaması lazım dedi. Bu binaya 90 fore kazığı attı müteahhit. Ben evdeydim gürültüye çıktım. Gündüz çalışma oldu, akşam otururken ses duyduk, balkona çıktım baktım, kayalar patır patır kayıyor. Çocuğu aldım zor çıktım evden" ifadelerini kullandı.

OCAKTAKİ ÇAYIN ALTINI AÇIK UNUTTU

Apartman sakinlerinden Hatice Karaçamlı ise ocaktaki çayın altını açık unuttuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Karaçamlı, "Ocakta çay vardı. Çay içerken komşu zile bastı. 'Binayı boşaltın garaj göçmüş' dedi. Apar topar çıktık evden" diye konuştu.

Öte yandan, binada tedbir amaçlı gaz kesintisi yapıldığı öğrenilirken, polis ekiplerince boşaltılan binaların etrafında ve sokakta nöbet tutuluyor.