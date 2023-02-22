Feci kaza: Arıtma tesisi duvarına çarptı, hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin duvarına çarparak takla attı. Kazada otomobilin camından dışarı fırlayan sürücü Mehmet Akgün (41), hayatını kaybetti.
Çorlu-Marmaraereğlisi ilçesi kara yolu üzerinde bulunan Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Mehmet Akgün; kullandığı 39 DC 698 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince araç Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin duvarına çarptı.
KURTARILAMADI
Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobilde sürücü Akgün, camdan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden Akgün'ün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ahlaksız, namussuz, adi...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- 'Oylar nüfuslara göre bölünecek’
- Evlatla evliliğe iptal kararı
- İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına...'
- Sahilde 'tanımlanamayan bir cisim' bulundu
- AKP'liler Kıbrıs'ta kumar masasında
- TCDD tahliye seferleri devam ediyor mu?
- Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı
- Demirtaş'tan muhalefete çağrı: 'Bay Kemal...'