Feci kaza: Arıtma tesisi duvarına çarptı, hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin duvarına çarparak takla attı. Kazada otomobilin camından dışarı fırlayan sürücü Mehmet Akgün (41), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:20
Feci kaza: Arıtma tesisi duvarına çarptı, hayatını kaybetti
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Çorlu-Marmaraereğlisi ilçesi kara yolu üzerinde bulunan Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Mehmet Akgün; kullandığı 39 DC 698 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince araç Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin duvarına çarptı.

KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobilde sürücü Akgün, camdan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Akgün'ün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 


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