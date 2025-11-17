Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 11:18:00
DHA
İnşaat sahibinin oğlu çıktı! Şanlıurfa'da göçük altında ölen 2 çocuk işçi toprağa verildi

Şanlıurfa'da tek katlı iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler Sedat Kurt (15) ile Yakup Güneş (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

Olay, dün öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle girişindeki yapımı süren iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Image

İlk müdahaleyi çevredeki yurttaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

İNŞAAT SAHİBİNİN OĞLUYMUŞ

 

Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş, kurtarılamadı.

Image

Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan cenazeler, yakınları tarafından teslim edilerek Mamuca Mahallesi'nde toprağa verildi.

Ölen işçilerden Sedat Kurt'un, inşaatın sahibi Ahmet Kurt'un oğlu olduğu bildirilirken; soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #Şanlıurfa #çocuk işçi

