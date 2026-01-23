İnşaat şantiyesinden acı haber: İşçi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 726 Sokak’ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede tuğla yüklü bir kamyonun boşaltılması sırasında manevra yapan iş makinesi, ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen Remzi Marge’ye (39) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iş makinesinin altında kalan Remzi Marge’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Remzi Marge’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.