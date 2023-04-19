İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla öldüren Yılmaz Fahrioğlu (45), cinayetten 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalandı. 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:07
İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı
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Muratpaşa ilçesine bağlı Rauf Denktaş Bulvarı'nda, 20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında; Zehra Çatal'a ait inşaat şirketine gelen Yılmaz Fahrioğlu, alacak meselesinden tartıştığı Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çatal'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da olduğu değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, cinayet şüphelisi Yılmaz Fahrioğlu yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLARINA EL KONULDU

Şüpheliyle birlikte ele geçirilen 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişeğe el konuldu. Fahrioğlu, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilecek.


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