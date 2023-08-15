İnşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:25

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:28

Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda, 20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında Zehra Çatal'a ait inşaat şirketine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çatal'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi. Yılmaz Fahrioğlu, cinayetten 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliyle birlikte ele geçirilen 1 Kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 75 fişeğe el konuldu. İşlemlerinin ardından Antalya'ya getirilen Fahrioğlu, tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Yılmaz Fahrioğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, sanık Fahrioğlu'nun ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

TOPLAM 2 MİLYON 800 BİN LİRA VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sanık Yılmaz Fahrioğlu iddianamedeki ifadesinde, Zehra Çatal'ı 10 yıldır tanıdığını, 2,5 yıl önce kendisini arayarak bir projeden bahsettiğini anlattı. Zehra'nın kendisine villa inşaatı yapımı projesinin toplamda 2 milyon 800 bin lira bedelli olduğunu belirterek para vermesi dahilinde projeyi birlikte yapabileceklerini söylediğini aktaran Fahrioğlu, gösterilen projenin Zehra Çatal'a ait olmadığını, kendisine başka proje gösterdiğini öne sürdü.

Yılmaz Fahrioğlu, “Birlikte gittik, mülk sahipleriyle toplantı yapıldı ve anlaşıldı. Kendisi bana bu projeyi bitireceğini söyledi. 9 milyon 200 bin euro bedelli hesabı gösterdi. 'Bu para yurt dışından geldi eğer inşaata başlarsak, inşaatın yapım aşamalarına göre paralar çözülecek, paralar kullanabileceğimiz şekilde hesabımıza geçecek. Sen de bana para ver ortak olalım' dedi. Çeşitli defalar olmak üzere 2 yıl içerisinde peyderpey toplam 2 milyon 800 bin TL verdim. Bu süre içerisinde ben sürekli büroya gidip geliyordum. Projeyi yapacağını söyleyerek sürekli benden para istiyordu. Bu proje de gerçekleşmedi" dedi.

Zehra Çatal'ın başka kişileri dolandırdığını öğrendiğini iddia eden Fahrioğlu, Çatal'ın sürekli çeşitli bahanelerle kendisini oyaladığını öne sürdü.

Bir süre sonra Zehra Çatal'ın villa inşaatlarına başladığını duyduğunu, bu nedenle Antalya'ya geldiğini, dayısı Mecit S. ile Çatal'ın inşaat yaptığı yere gittiklerini öne süren Fahrioğlu, şu iddialarda bulundu:

“İnşaatın başında Zehra Çatal'ın dayısı ve dedesi vardı. Biz de, 'Hayırlı olsun, inşaata başlamışsınız, bir an önce bitirin ve bizim paramızı verin. Zaten bizi ortak etmediniz' dedik. Bu sırada Zehra'nın dayısı Erol G., villa inşaatlarının kendi adına bir şirkete ait olduğunu, Zehra'nın ilgisi olmadığını söyledi. Zehra o sırada yurt dışındaydı. Dayısı Erol G., Zehra'yı aramış. 'Yılmaz'ı yollama ben gelince o problemi halledeceğim' dedi. Zehra, yurt dışından döndükten sonra beni telefonla aradı 'Ben döndüm büroya gel görüşelim' dedi. Ben yaklaşık 1 ay boyunca her gün büroya gidip görüştüm paramı istedim. 'İnşaata başladım 2 Haziran'da senin paranı vereceğim' dedi. Ben de 'Dayın Erol G. senin şirkette herhangi bir payın olmadığını söylüyor, dayını çağır birlikte oturup konuyu görüşelim' dedim. Zehra Çatal dayısını çağırmamak için çeşitli bahaneler uyduruyordu."

PİŞKİN SAVUNMA: 'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Olaydan 3 gün önce Zehra Çatal, Ethem ve Erdal isimli kişilerle video konferansıyla görüştüklerini aktaran Fahrioğlu, Zehra Çatal'ın kendisine küfür ettiğini, Erdal ve Ethem'in kendileriyle alakalı bir durum olmadığını söylediğini iddia etti.

Aynı günün gecesinde Zehra'nın dayısı Erol G.'yi aradığını öne süren Fahrioğlu, şu bahaneleri kullandı:

“Ben Zehra Çatal'a Erol G.'nin nerede olduğunu sordum. 'Neden dayın gitti' dedim. Zehra Çatal da 'Ne alaka, dayımla bir alakası yok bu inşaatın' dedi. 'Dayın inşaatın kendisine ait olduğunu söylüyor' dedim. Zehra Çatal da 'Hayır inşaat benim' dedi. Ben de 'Çağır dayını üçümüz birlikte yan yana konuşup halledelim' dedim. O sırada Zehra Çatal bana yine hakaret etmeye başladı. Küfür etti. 'Seni bu Antalya'da kurşun manyağı yapacağım' dedi. Ben de bunun üzerine sinirlenerek çantamın içerisinde getirdiğim ruhsatsız tabancayı çıkararak Zehra Çatal'a ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Keşke böyle bir olayı gerçekleştirmeseydim" diye konuştu.

Yılmaz Fahrioğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.