İnşaatın terasından düşen 79 yaşındaki işçi öldü
Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın terasından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Seydişehir Ketenli Mahallesi 156128 No'lu Sokak'ta bir binanın inşaatında çalışan A.Ç. (79) 2 katlı inşaatın terasına çıkarken buraya serilen mebran sebebiyle ayağı kayıp düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: #konya #İşçi #inşaat işçisi
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