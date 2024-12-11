İnsan Hakları Günü’nde yargıç karşısında

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan eski muhtar Şahismail Güyük, “Alevi olarak inancımın, değerlerimin, insan olarak haklarımın arkasında durduğum için İnsan Hakları Günü’nde mahkemede, hâkim karşısındayım. İnsan olarak, Alevi olarak bizim düşüncelerimizi ifade etme, tepki gösterme hakkımız yok mu?” diye konuştu. Şahismail Güyük sözlerini şöyle sürdürdü: “Mahkemede 68 kuşağının önderlerinin fotoğraflarını paylaştığım için değil, Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi, Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na bağlanmayı reddettiğim için yargılanıyorum dedim. Valiliğin yaptığı toplantıda bu başkanlığa bağlanmayı reddettiğim, bu başkanlığın Alevileri temsil etmediğini, asimilasyon merkezi olduğunu söylediğim için yargılandığımı belirttim. Aleviliğin kadim bir inanç olduğunu, Kültür Bakanlığı ile inancımızın ne işi olduğunu, dans okulu, spor okulu olmadığımızı söylediğim için bunların başıma geldiğini ifade ettim.,

ALEVİ ÖRGÜTLERINDEN DESTEK

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, AKD Sultangazi Şube ve Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş, ADFE Genel Sekreteri Ufuk Emre Bektaş, Damal Dernekler Federasyonu Başkanı Güner Kökal, Güyük’e destek için Ardahan’a gelerek duruşmayı izledi.