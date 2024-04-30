İnsana ait yağ ve deri parçaları bulundu: Gerçek ortaya çıktı

İzmir'de sokakta bulunan insana ait yağ ve deri parçalarının 'merdiven altı' tabir edilen bir yerde karın germe ameliyatı sonrası, vücuttan alınan parçalar olduğu ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:05
İnsana ait yağ ve deri parçaları bulundu: Gerçek ortaya çıktı
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Şeker Bayramı'nın birinci günü olan 10 Nisan'da Güzelbahçe ilçesi 280 ve 282 Sokak'ta insana ait yağ ve deri parçaları olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. 

İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerlerine şerit çekip incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrasında, bulunan parçalar delil torbasına alındı. 

Parçalar incelemek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Yapılan araştırmada, parçaların, merdiven altı tabir edilen bir yerde uygulanan karın germe ameliyatı sonrasında alınan parçalar olduğu belirlendi. 

Adli tıp kurumu morgu tarafından yazılan rapor sonrasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.


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